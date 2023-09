Der Hessischen Landesbahn fehlen Züge – Übergangskonzept für Mittelhessen-Express

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Dezember soll die Hessische Landesbahn vier Regio-Linien in Hessen von der DB übernehmen. Das Personal steht bereit. Doch beim Übergang hakt es.

Frankfurt – Bahnreisende müssen sich auf weitere Probleme auf den Regionalstrecken des sogenannten Mittelhessen-Express einstellen. Zum geplanten Betreiberwechsel im Dezember stehen der Hessischen Landesbahn (HLB) die vorgesehenen neuen Fahrzeuge nicht zur Verfügung, wie sie am Montag (4. September) in Frankfurt mitteilte. Grund seien Probleme mit der Steuerungssoftware, die die Zulassung der Fahrzeuge verzögerten. Nach Angaben des Herstellers Alstom ist erst im März 2024 mit der Zulassung aller Fahrzeuge zu rechnen. Schulungsfahrzeuge seien aber bereits ausgeliefert worden.

Die HLB will nach Angaben ihres Geschäftsführers Veit Salzmann in einem Übergangskonzept Fahrzeuge aus der eigenen Reserve nutzen sowie Züge des bisherigen Anbieters Deutsche Bahn Regio AG anmieten. Personal ist laut HLB ausreichend vorhanden. Die Übernahme der wechselwilligen DB-Beschäftigten sei abgeschlossen, weitere Mitarbeiter befänden sich in der Ausbildung. Unter der Regie der DB war es auf den vier Regio-Linien zwischen Frankfurt, Dillenburg, Friedberg, Schwalmstadt und Hanau wiederholt zu Zugausfällen wegen Personalmangels gekommen.

Ein Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) in Frankfurt. © Arnulf Hettrich/Imago

Hessische Landesbahn auf Wachstumskurs – „tragfähige und sehr komfortable Basis“

Ansonsten bleibt die Hessische Landesbahn auf Wachstumskurs. Das landeseigene Verkehrsunternehmen hat erneut Ausschreibungen für wichtige Teilnetze gewonnen und treibt die neue Instandhaltungstochter HLB Maintenance GmbH mit zentralem Werk in Butzbach (Wetteraukreis) voran. Für das noch von Corona geprägte Geschäftsjahr 2022 berichtete Geschäftsführer Salzmann von einem Jahresüberschuss von 5,9 Millionen Euro bei einem Konzernumsatz von 480 Millionen Euro. Dies sei das zweitbeste wirtschaftliche Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Das Kernunternehmen HLB GmbH steigerte seinen Gewinn im ersten Halbjahr auf 6 Millionen Euro.

Die HLB habe die Ausschreibungen für das Main-Lahn-Sieg-Netz, die Ländchesbahn bei Wiesbaden und über eine Tochtergesellschaft die RegioTram Kassel gewonnen. Damit verfüge man über eine „tragfähige und sehr komfortable Basis“, sagte Salzmann. „Das sichert uns die Zukunft. Vor allem sind damit die Arbeitsplätze im HLB-Konzern langfristig gesichert.“ (cas, dpa)