Mobilität der Zukunft: Roboterfahrzeuge werden vorgestellt

Das Concept Car „Light Car-Sharing“ steht am 29.06.2015 bei der Firma EDAG Engineering GmbH in Fulda. © picture alliance / dpa

Wie sieht die Mobilität in der Stadt der Zukunft aus? In Fulda stellt am Donnerstag (13.00 Uhr) der Entwicklungsdienstleister Edag den aktuellen Stand seiner automatisierten Roboterfahrzeuge vor. Auf einem Laborgelände des Unternehmens sollen die Funktionen der futuristisch anmutenden Gefährte demonstriert werden.

Fulda - Bei den sogenannten Citybots handelt es sich um vernetzte vollautonom fahrende Roboterfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb. Laut der Edag Group können sie über Anbaumodule für unterschiedlichste Aufgabenbereiche angepasst werden. Einsetzbar sind sie demnach beispielsweise für den automatisierten Personentransport, als Rampeneinsatz für mobilitätseingeschränkte Menschen, zur Bewässerung von Grünflächen und für Logistikfahrten. dpa