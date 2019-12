Gina-Lisa Lohfink singt mit einem Weltstar – Schafft sie jetzt den Durchbruch?

Model Gina-Lisa Lohfink veröffentlicht gemeinsam mit Weltstar Dante Thomas ein neues Lied. Schafft sie mit „All I Need“ den Durchbruch in der Musikbranche?

Gina-Lisa Lohfink veröffentlicht ein neues Musikvideo

Das Model aus dem Kreis Offenbach singt zusammen mit einem Weltstar

Schafft sie mit dem Lied „All I Need“ den Durchbruch?

Rödermark – Startet Gina-Lisa Lohfink aus Rödermark jetzt eine neue Musikkarriere? Das Model aus dem Kreis Offenbach hat jedenfalls mit einem bekannten US-Star eine neue Single aufgenommen, die am Freitag (13.12.2019) auf den Markt kommt.

Gina-Lisa Lohfink nimmt Lied mit Dante Thomas auf

Die Rede ist von niemand geringerem als Dante Thomas. Der US-amerikanische R&B-Sänger und Musiker ist in Deutschland vor allem durch seinen Hit „Miss California“ aus dem Jahr 2001 bekannt, der 17 Wochen auf Platz eins der deutschen Charts stand und bis heute immer noch regelmäßig im Radio läuft. Auf einen zweiten Hit wartet Dante Thomas bis heute vergeblich – vielleicht wird ja seine neue Single ein voller Erfolg.

Dafür hat er sich Gina-Lisa Lohfink an seine Seite geholt. Sie war zwar bisher nicht gerade für ihre Musik bekannt, hat aber schon erste Erfahrungen in der Branche gesammelt: Ihre Single „Ich gab‚ keinen F***“ kam 2018 heraus. Davor gab es den Titel „Alles klar“. Kommt für das Model aus dem Kreis Offenbach jetzt der Durchbruch gemeinsam mit Dante Thomas? Der gemeinsame Titel „All I Need“ kommt am Freitag auf den Markt.

„All I Need“: Gina-Lisa Lohfink und Dante Thomas cruisen im Video durch die Stadt

Im passenden Video zum Song ist Gina-Lisa Lohfink an der Seite von Dante Thomas zu sehen. Die beiden cruisen darin in einem weißen Lamborghini Huracan durch die Gegend. „Ich liebe dieses Auto. Und den Song, den liebe ich auch. Es ist mir eine Ehre, mit Dante Thomas dieses Lied zu machen“, sagte das Tattoo-Model zu bild.de.

Ein Teil der Aufnahmen zum Video von „All I Need“ von Dante Thomas und Gina-Lisa Lohfink sind im Belle Club im Ostend in Frankfurt entstanden. Das Model aus Rödermark ist darin zunächst überraschend für viele Fans mit dunklen Haaren zu sehen. Sie hat ihren Look nämlich aus einem ganz bestimmten Grund geändert. „Ich will da als echte Señorita rüberkommen und die ist natürlich dunkelhaarig und nicht blond. Ich sehe jetzt aus wie Pocahontas“, erklärte Gina-Lisa Lohfink damals ntv.

Gina-Lisa Lohfink ist großer Disney-Fan: Sie ändert regelmäßig ihren Look

Die 33-Jährige scheint ein großer Disney-Fan zu sein, denn der schwarzhaarige Pocahontas-Look ist schon wieder Geschichte. Seit dem Video-Dreh zu „All I Need“ hat das Model ihren Look nämlich schon wieder geändert. Pate dafür stand ein weiterer Disney-Star – nämlich die Meerjungfrau Arielle. „Ich bin jetzt Rot. Wie Arielle, eine Weihnachts-Arielle. Ich liebe es sehr, es passt doch so gut zur Adventszeit“, begründet Gina-Lisa Lohfink ihren Wandel bei der „Bild“-Zeitung.

Erst blond, dann schwarz, jetzt rot: Gina-Lisa Lohfink hat extra für das „Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose“ in Frankfurt ihren Look gewandelt. Dort hat sie bedürftige Menschen Essen serviert. Doch in welchen Look gefällt sich das Model aus dem Kreis Offenbach besonders gut? „Ich finde mich mit allen Haarfarben toll. Blond war ich ja sehr lange. Jetzt finde ich den roten Look natürlich echt Mega“, ist Gina-Lisa Lohfink begeistert.

von Christian Weihrauch