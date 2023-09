Gewitter, Starkregen und Hagel: Unwetterwarnung in Nord- und Mittelhessen

Von: Sebastian Richter, Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Hessen muss sich am Dienstag auf heftige Gewitter einstellen. Vor allem in Nordhessen und Mittelhessen können Unwetter auftreten – mit Hagel, Sturm und Starkregen.

+++ 18.49 Uhr: Die Warnung im Kreis Waldeck-Frankenberg wurde inzwischen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) von der dritten auf die zweite Warnstufe abgemindert. Dennoch besteht weiterhin die Gefahr von starken Gewittern, wie der DWD mitteilt.

+++ 18.35 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die amtliche Warnung vor schweren Gewittern auf den Kreis Kassel ausgeweitet. Dort gilt allerdings lediglich die zweite von vier Warnstufen. Die Warnung gilt zunächst bis 19.30 Uhr.

+++ 17.51 Uhr: Die Unwetterwarnung im Kreis Waldeck-Frankenberg der Stufe 3 ist bis 18.45 Uhr verlängert worden.

+++ 16.30 Uhr: Der DWD hat zusätzlich zur Warnung vor schweren Gewittern und Starkregen in großen Teilen von Hessen ab 18 Uhr eine aktuelle Unwetterwarnung veröffentlicht: Im Kreis Waldeck-Frankenberg kann es aktuell und bis etwa 17.30 Uhr zu starken Gewittern kommen. Es gilt die Warnstufe 3. Die Warnung kann noch verlängert werden.

Update von Dienstag, 12. September, 12.50 Uhr: Der DWD hat nun eine amtliche Warnung vor schweren Gewittern und Starkregen in Hessen herausgegeben. Die Warnung vor diesen Unwettern gilt ab Dienstagabend, 18 Uhr, und zunächst bis Mitternacht. Sollte die Wetterlage allerdings anhalten, kann die Warnung auch verlängert werden. Folgende Kreise sind betroffen:

Main-Taunus-Kreis

Wetteraukreis

Kreis Groß-Gerau

Kreis Gießen

Hochtaunuskreis

Kreis Waldeck-Frankenberg

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Kreis Marburg-Biedenkopf

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis und Stadt Kassel

Vogelsbergkreis

Werra-Meißner-Kreis

Erstmeldung von Dienstag, 12. September, 11.12 Uhr: Kassel/Offenbach – Ab dem späten Nachmittag müssen sich die Hessen am Dienstag (12. September) auf heftige Gewitter einstellen. Es blitzt und donnert zunächst lokal, ab dem Abend und bis zum Mittwochmorgen (13. September) dann verbreiteter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Starkregen mit 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmische Böen seien wahrscheinlich.

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Wetterumschwung trifft vor allem Nordhessen und Mittelhessen

Vor allem in Nordhessen und Mittelhessen könnten Unwetter auftreten mit bis zu 40 Litern Regen in kurzer Zeit oder bis zu 60 Litern über mehrere Stunden. Auch größere Hagelkörner und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer seien möglich. Lokal sei extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit.

Dazu ist es der Vorhersage zufolge schwülwarm. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad, in höheren Lagen bleibt es bei 24 Grad. (cas, dpa)

Auch in Niedersachsen kann es in Teilen zu Unwettern kommen. In Bayern müssen die Menschen mit einem regelrechten Temperatursturz rechnen.