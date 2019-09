Junge Frau (19) an Badesee begrapscht – Sicherheitsdienst reagiert sofort 

In Mörfelden-Walldorf ist eine 19-Jährige sexuell belästigt worden.

Am Samstagnachmittag wurde eine 19 Jahre alte Frau Opfer sexueller Belästigung. Doch die Security griff sofort ein.

Mörfelden-Walldorf – Am Samstagnachmittag (31.8.2019) war eine 19 Jahre alte Frau an der Walldorfer Badestelle unterwegs. Dort begegnete ihr ein 51 Jahre alter Mann, der ihr auf der Aschaffenburger Straße begegnete. Anschließend kam es zum Übergriff.

Mörfelden-Walldorf: 19-Jährige sexuell belästigt

Der Mann grapschte der 19 Jahre alten Frau an den Po und lief lachend weiter. Doch seine Tat hatte augenblicklich Konsequenzen. Die Security vor Ort reagierte sofort und hielten den Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistrefe fest. Die Beamten brachten den Grapscher anschließend auf eine Polizeiwache. Ein Atemtest ergab, dass der Mann einen Alkoholpegel von 2,77 Promille hatte, woraufhin er in eine Zelle gesteckt wurde. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

marv

In Darmstadt kam es ebenfalls zu einem Fall von sexueller Belästigung. Ein Mann schlich sich an eine Frau heran – und griff unvermitelt zu. Auch in Wiesbaden fahndet die Polizei nach gleich drei Tätern. Sie sollen eine 19-Jährige sexuell belästigt haben.