Motorrad-Unfall auf A5: Schwer verletzter Biker winkt Polizei aus dem Graben

Motorrad-Unfall auf der A5: Der schwer verletzte Biker wird zunächst nicht gefunden - dann winkt er der Polizei aus dem Graben.

Schwerer Unfall auf der A5 bei Alsfeld

auf der bei Alsfeld Ein Biker hebt von seinem Motorrad ab, segelt weit durch die Luft

Als die Polizei eintrifft, winkt eine Hand aus dem Graben

Alsfeld - Am Sonntagnachmittag (21.06.2020) hat sich ein schwerer Unfall auf der A5 ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Motorrad-Fahrer gegen 13.44 Uhr zwischen den Anschlussstellen Homberg-Ohm und Alsfeld-West in Fahrtrichtung Norden. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte der 59-jährige Biker aus dem Saarland bei hoher Geschwindigkeit gegen die Leitplanke der A5. hna.de* berichtet darüber.

Motorrad-Unfall auf A5: Keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden

Da es momentan keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt, könnte der Unfall nach Angaben der Polizei durch ein Ausweichmanöver auf der A5 verursacht worden sein. Der Motorrad-Fahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und blieb zwischen den beiden Mittelleitplanken der A5 schwer verletzt liegen. Das Motorrad rutschte noch einige hundert Meter weiter.

Die Mitteilleitplanken sind an dieser Stelle aus Beton, dazwischen ein Graben. Der schwer verletzte Motorrad-Fahrer befand sich bei der Ankunft der Rettungskräfte genau dazwischen. Daher wurde er zunächst nicht gefunden. Erst als der Mann winkte, konnten die Einsatzkräfte ihn auf der A5 retten.

Motorrad-Unfall auf A5: Glück im Unglück

Derzeit befindet er sich auf dem Weg zum Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte der Motorrad-Fahrer Glück im Unglück. Lediglich einige Knochenbrüche soll er vom A5-Unfall davon getragen haben. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Die A5 (Porsche-Fahrer treibt irres Spiel mit der Polizei) ist insgesamt 440 Kilometer lang. Von Hessen aus führt die Autobahn bis an die schweizer Grenze. Teilstücke der A5 zählen zu den am meisten befahrenen Straßen in ganz Deutschland.

