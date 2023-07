Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann habe auf einer Landstraße zum Überholen angesetzt und sei dann mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 61 alte Fahrer des Autos und seine 57 Jahre alte Beifahrerin kamen ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik.