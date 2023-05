Motorradfahrer bei Crash schwer verletzt – Straße Richtung Hanau stundenlang gesperrt

Von: Erik Scharf

Ein Motorradfahrer schleudert es bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto von seinem Bike. Mit schweren Verletzungen kommt der Mann ins Krankenhaus.

Nidderau – Ein schwerer Unfall hat die Landstraße nahe der B45 in Nidderau über Stunden lahmgelegt. Ein Motorradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei Südosthessen am späten Dienstagabend mit.

Was war passiert? Die bisherigen Informationen der Polizei zum Unfallhergang besagen, dass der 64-jährige Nidderauer gegen 20.05 Uhr mit seiner Honda auf der L3009 in Richtung Windecken fuhr, während eine 46-jährige Autofahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Frau aus Hanau wollte links abbiegen, um auf die Bundesstraße 45 in Richtung Hanau einzufahren.

Ein Motorradfahrer wird im Main-Kinzig-Kreis bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Zwischen Nidderau und Hanau: Mann bei Unfall von Motorrad geschleudert

Der Motorradfahrer überholte nach Angaben der Polizei gerade ein Auto und überfuhr dabei die mittige Sperrfläche. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Honda und dem Hyundai i20, wodurch der Mann aus Nidderau vom Motorrad geschleudert wurde. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau aus Hanau erlitt einen Schock.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Zu diesem Zweck wurden auch beide Fahrzeuge sichergestellt, teilte die Polizei mit.

Die Landesstraße musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Polizeistation Hanau II bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden. (esa)

