Motorradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) ist ein 31-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß er an einer Einmündung mit einem Auto zusammen. Die 39-jährige Fahrerin des Wagens verletzte sich bei der Kollision am Donnerstag leicht. Um den Unfallhergang zu klären, stellte die Polizei beide Fahrzeuge sicher.