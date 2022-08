Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Teilen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagabend in Wiesbaden tödlich verletzt worden. Beim Wenden mit seinem Wagen habe der 34 Jahre alte Autofahrer das Motorrad auf der Straße übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Das Motorrad sei daraufhin mit voller Wucht in den Wagen gekracht und der Motorradfahrer dabei schwer verletzt worden.

Wiesbaden - Er starb wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb die Schönaustraße am Abend etwa zwei Stunden lang gesperrt. dpa