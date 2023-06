Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Südhessen

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall bei Schaafheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor er am Freitag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und prallte in eine Leitplanke, wie die Polizei in Dieburg am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Schaafheim - Ein Sachverständiger ermittelte zur Unfallursache. dpa