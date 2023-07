Motorradfahrer von Lastwagen erfasst und getötet

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist in Osthessen von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige habe am Montag in Schlitz im Vogelsbergkreis an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei in Fulda mit. Dabei sei er von dem hinter ihm fahrenden Lkw, der ebenfalls habe abbiegen wollen, erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden.

Schlitz/Fulda - Der Motorradfahrer starb den Angaben zufolge noch am Unfallort, der 69 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt laut Polizei einen Schock und kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache des Unfalls soll nun ein Gutachter herausfinden. dpa