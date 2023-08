Mountainbikefahrer bei Unfall schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Mountainbiker ist in Elz (Kreis Limburg-Weilburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Beim Abbiegen stieß der 53 Jahre alte Radfahrer am Mittwoch frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 59 Jahre alte Autofahrer sei zuvor aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren.

Elz - Der Radfahrer wurde beim Zusammenstoß von seinem Fahrrad geschleudert und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. dpa