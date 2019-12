Treffpunkt: Bahnhofstraße: Mühlheims Fußgängerzone stemmt sich gegen den Trend

Innenstadt

+ © Mangold Buchhändler Wolfgang Stock freut sich über die Mühlheimer Kundschaft, die Wert legt auf kompetente Beratung im Einzelhandel. © Mangold

In vielen Kommunen sterben die Innenstädte aus. Nicht so in Mühlheim am Main. Was macht die Bahnhofstraße anders? Eine Spurensuche.