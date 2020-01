Brutaler Angriff: Mann spricht Frau (28) vor Club an - dann schlägt er zu

Vor einem Club in Münster (Hessen) spricht ein unbekannter Mann eine Frau an und schlägt plötzlich zu. Die Frau wird durch den brutalen Angriff verletzt.

Münster – Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (26.01.2020) vor einem Club in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) eine Frau brutal angegriffen. Bei dem Angriff wurde die Frau verletzt. Dies teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Demnach hat der Angriff in Münster am frühen Morgen, gegen 1.45 Uhr, stattgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der unbekannte Mann die 28 Jahre alte Frau vor der Club in der Straße „Breitfeld“ in Münster angesprochen. Dann folgte der brutale Angriff.

Nachdem er die Frau vor der Club in Münster angesprochen hatte, schlug er sie plötzlich. Nach seinem Angriff flüchtete er vom Tatort. In einer Meldung teilte die Polizei Südhessen mit: „Die genauen Hintergründe zu dieser Tat, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.“

Nach brutalem Angriff vor Club in Münster (Hessen: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Die Polizei hat nach dem brutalen Angriff vor der Club in Münster eine Täterbeschreibung veröffentlicht. So soll der Täter laut der 28-jährigen Frau zum Zeitpunkt der Tat ausgesehen haben:

männlich

um die 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

kräftig-sportliche Statur

gegelte Haare, Seiten kurz

weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck

dunkle Jeans

Brutaler Angriff vor Club in Münster (Hessen): Polizei bittet um Mithilfe

Nach dem brutalen Angriff vor der Club in Münster sucht nun die Polizei den Täter, deswegen bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen und Hinweisgeber, die die Tat gesehen haben oder Angaben zum Angreifer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg in Verbindung zu setzten. Die Beamten der Ermittlungsgruppe sind unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

tvd

