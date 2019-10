Eklat im C-Liga-Spiel: Schiedsrichter bewusstlos geschlagen - Video zeigt Schlag

Eklat bei Fußball-Spiel in Münster in Südhessen: Schiedsrichter bewusstlos geschlagen

Beim Fußballspiel FSV Münster gegen TV Semd ist es zum Eklat gekommen. Ein Spieler hat den Schiedsrichter bewusstlos geschlagen.

Update vom Sonntag, 27.10.2019 um 22.20 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtet, ist der beim Spiel MSV Münster gegen TV Semd niedergeschlagene Schiedsrichter 22 Jahre alt. Der Spieler, der ihn angegriffen hatte, ist 28 Jahre alt. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war eine gelb-rote Karte Auslöser für die Körperverletzung. Mit dieser war der Fußballspieler nicht einverstanden.

Der Schiedsrichter war nach dem Faustschlag in Münster zunächst bewusstlos. Als er wieder bei Bewusstsein war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber zur Untersuchung und weiteren Behandlung in die Klinik geflogen.

Fußballspiel FSV Münster gegen TV Semd: Schiedsrichter in Hessen bewusstlos geschlagen

Erstmeldung von Sonntag, 22.10.2019: Münster - Zu einer schlimmen Attacke auf den Schiedsrichter ist es am Sonntag, 27.10.2019 im Spiel der Fußball-Kreisliga C Dieburg zwischen der FSV Münster und dem TV Semd gekommen. Das Spiel fand in Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Südhessen statt.

In der 85. Minute beim Stand von 0:2 zückte Schiedsrichter Nils Czekala (TSV Seckmauern) nach einem Foul im Mittelfeld die Rote Karte gegen den FSV-Spieler mit der Rückennummer 12, laut Spielbericht Hayri Gueven.

Münster in Südhessen: Fußballspieler schlägt Schiedsrichter bewusstlos

Der holt daraufhin mit dem rechten Arm aus und schlägt dem Schiedsrichter mit voller Wucht die Faust ins Gesicht. Der Spielleiter ging zu Boden und war mehrere Minuten bewusstlos, während der Schläger, ohne irgendeine Reue zu zeigen oder sich um sein Opfer zu kümmern, vom Platz gelaufen ist.

Die ganze Aktion auf dem Spielfeld des FSV Münster ist auf der Videoaufzeichnung eines Zuschauers zu sehen. Der Schiedsrichter wurde schließlich per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

FSV Münster gegen TV Semd: Schiedsrichter musste ins Krankenhaus geflogen werden

Wie es ihm geht, wie schwer seine Verletzungen sind, war am Sonntagabend nicht zu erfahren. „Wir sind geschockt. Es wird immer schlimmer. Ich weiß noch nicht, wie es ihm geht. Ich nehme an, dass er noch untersucht wird, nachdem er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde“, sagte Kreisschiedsrichterobmann Thorsten Schenk.

FSV Münster: Schiedsrichter bewusstlos geschlagen im Kreis Darmstadt-Dieburg

Auch Peter Samoschkoff, Erster Vorsitzender der FSV Münster, der persönlich nicht vor Ort war, zeigte sich betroffen: „So etwas geht gar nicht. Wir werden uns beraten, aber das wird auf jeden Fall harte Konsequenzen haben.“ mos

Der Angriff im Video

2015 scheiterte die Freie Sportvereinigung(FSV) Münster nur knapp am Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Statt eines neuen Anlaufs stellte der Verein aufgrund eines Exodus’ an Spielern jedoch den Betrieb im Aktivenbereich zur Saison 2015/16 ein, berichtet *op-online.de.

