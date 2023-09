Musiker Sasha mag Familie und Glamour

Sänger Sasha lächelt in die Kamera. © Gregor Fischer/dpa

Der Musiker und Entertainer Sasha möchte möglichst viel Zeit mit seinem Sohn verbringen. „Ich war jetzt drei Tage von ihm getrennt, das fällt mir schwer, ich will möglichst viel mitbekommen“, sagt der 51-jährige Popsänger am Sonntag dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Die Familie mache ihn glücklich, aber er möge auch Glamour. „Bisschen Glitzerstaub muss da sein, auch etwas Geheimnisvolles, ein Zauber.“

Bad Vilbel - Auf seinem neuen Album gebe es daher auch ein Duett mit Barbara Schöneberger. „Die kann die große Bühne, die könnte auch Las Vegas“, erzählt der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Sascha Röntgen-Schmitz heißt. dpa