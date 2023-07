Mutmaßliche Mafia-Mitglieder in Auslieferungshaft

Drei mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta befinden sich in Frankfurt in Auslieferungshaft. Sie sollen unter anderem die Einfuhr von Rauschgift zum Weiterverkauf organisiert und gefördert haben, wie das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) am Freitag mitteilte. Dazu sollen sie sich unter anderem in einer Pizzeria im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim getroffen haben.

Frankfurt/Main - Bei den Treffen sei es um die Einfuhr von Drogen aus Südamerika nach Italien und Deutschland gegangen - darunter mindestens 50 Kilogramm Kokain. Die Männer sollen seit 2019 zusammen mit weiteren, teils unbekannten Tätern an der 'Ndrangheta beteiligt sein.

Italien habe die Auslieferung der drei in Frankfurt festgenommenen Männer beantragt, es bestehe Europäischer Haftbefehl, erklärte das OLG. Aufgrund der „im Raum stehenden erheblichen Strafandrohung“ bestehe Fluchtgefahr. Derzeit gebe es keine Gesichtspunkte, die einer Auslieferung entgegenstünden.

Die Entscheidung des Gerichts ist nicht anfechtbar. Über die tatsächliche Auslieferung sei damit aber noch entschieden, teilte eine OLG-Sprecherin mit. dpa