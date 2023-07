Mutmaßlicher Messerangriff: Drei Männer verletzt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein 41-Jähriger soll in Frankfurt drei Männer mit einer Hieb- und Stichwaffe teils schwer verletzt haben. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, wie sie am Montag mitteilten. Am frühen Sonntagmorgen soll der Verdächtige demnach eine Gruppe von vier Männern im Alter von 33 bis 46 Jahren angegriffen haben. Drei von ihnen wurden etwa an Kopf und Arm verletzt, der vierte konnte entkommen.

Frankfurt/Main - Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Machete, einen Krummsäbel oder etwas Ähnliches gehandelt haben. Sie wurde bislang noch nicht gefunden.

Auslöser des Angriffs im Gallusviertel war demnach eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen der 34-jährigen Lebensgefährtin des Tatverdächtigen und einem Mann aus der vierköpfigen Gruppe. Alle Beteiligten seien stark betrunken gewesen. Laut Polizei floh der Verdächtige nach der Tat. Beamte fanden ihn in der Wohnung seiner Lebensgefährtin. Beide wurden festgenommen. dpa