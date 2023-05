Mutmaßlicher Steuerhinterzieher am Flughafen verhaftet

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Steuerhinterzieher ist am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Zwischen 2016 und 2020 soll der 50-Jährige rund drei Millionen Euro am Fiskus vorbeimanövriert haben, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die spanischen Justizbehörden hatten den 50-Jährigen daher nach Deutschland ausgeliefert. Er kam in Untersuchungshaft. Am Mittwoch und Donnerstag vollstreckte die Bundespolizei zudem elf weitere Haftbefehle.

Frankfurt/Main - Ein 28-Jähriger kam wegen Drogenhandels in Haft. Ihn erwarten 18 Monate Freiheitsstrafe und weitere Verfahren. Die Bundesbeamten verhafteten außerdem eine 52 Jahre alte Frau wegen Betrugs. Nachdem sie eine offene Zahlung von 2000 Euro beglichen hatte, durfte sie indes weiterreisen, wie es hieß. dpa