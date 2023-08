Nabu Hessen warnt: Dem Mauersegler fehlen Nistplätze und Nahrung

Von: Josefin Schröder

Teilen

In Hessen mangelt es Mauerseglern an Nistplätzen und geeigneter Nahrung. Ein Naturschutz-Experte erklärt, was man tun kann, um den Vögeln zu helfen.

Wetzlar - Der Mauersegler zählt zu den Zugvögeln. Sein ganzes Leben spielt sich im Flug ab, nur für die Brutzeit sucht er für längere Zeit das Nest auf. In Hessen fehle es laut Naturschutzbund Nabu allerdings an Nistmöglichkeiten. Zudem sind die Vögel zunehmend vom Klimawandel betroffen.

Laut Maik Sommerhage, Landesvorsitzender des Nabu Hessen, beeinflusst der Klimawandel das natürliche Zug- und Flugverhalten der Mauersegler massiv. In Hessen gilt normalerweise der Zeitraum von April bis zum Spätsommer als Brutzeitraum. In dieser Zeit hat man die Vögel hierzulande beobachten können, bevor sie sich zum Überwintern nach Afrika verabschiedeten.

Mauersegler in Hessen finden zunehmend weniger Nahrung

Nun wird allerdings eine Veränderung beobachtet: Die Mauersegler fliegen einige Tage früher ab und kommen zwei Wochen eher zurück. Temperaturschwankungen und Wetterwechsel seien die Gründe dafür. Der innere Rhythmus der Vögel gerät dadurch durcheinander, so der Experte. In der Folge verirren sich die Tiere auf ihren Flügen in den Süden. Die Vögel, die man an den schwarzen Federn, dem gebogenen Schnabel und ihren schrillen «Sriih-Sriih»-Lauten erkennt, fliegen ins Warme, sobald sie weniger Nahrung finden und die Dunkelheit früher einsetzt.

Mauersegler sind vom Klimawandel betroffen. In Hessen fehlt es Nistplätzen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Um ihnen hierzulande vermehrt Nahrung und Nistmöglichkeiten zu bieten, empfiehlt Sommerhage, nicht zu oft den Rasen zu mähen, einen naturnahen Garten anzulegen oder Nistkästen am Haus anzubringen. Im Zuge von Renovierungen, Neubauten und zunehmender Bebauung von Flächen, fehlen Hohlräume, in denen die Vögel ihr Nest bauen können. Laut Nabu nehmen sie die provisorischen Nisthilfen gut an. Mauersegler sind treu und kommen Jahr für Jahr an ihren Brutplatz zurück. (Josefin Schröder)