Nach Brandserie: Vier mutmaßliche Täter festgenommen

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einer Brandserie in Südhessen mit einem Schaden von mehreren Millionen Euro hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 18, 22, 23 und 25 Jahren sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Sie sollen unter anderem im Mai eine Papierfabrik in Darmstadt angezündet haben, rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in Flammen.

Darmstadt - Erst nach Tagen konnte der Brand gelöscht werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen kommen die Männer als Verursacher für mehr als zehn Brände im Landkreis Darmstadt-Dieburg seit Beginn des Jahres in Betracht. Unter anderem in den Orten Roßdorf, Reinheim, Gundernhausen, Groß-Umstadt und Ober-Ramstadt waren immer wieder etwa Scheunen, Fahrzeuge und Holzstapel angezündet worden. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf ein politisches Tatmotiv gibt es der Mitteilung zufolge nicht.

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in Roßdorf im Mai hatte die Polizei bereits zwei der Tatverdächtigen festgenommen. Ende Mai und Anfang Juni folgten die beiden weiteren Festnahmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer in wechselnder Besetzung die Brände gelegt hatten. dpa