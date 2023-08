Nach Einladung im TV: Scholz besucht hessische Schreinerei

Gerald Kink (r), Präsident des DEHOGA Hessen, begleitet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Arne Dedert/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag bei seinem Besuch in Hessen einer Einladung zu einer mittelständischen Schreinerei in Mühlheim am Main gefolgt. Bei einer Wahlsendung im Herbst 2021 hatte Scholz auf eine Frage des Inhaber Wolfgang Kramwinkel gesagt: „Ich will gerne sehen, wie ihr Betrieb funktioniert.“ Daraufhin hatte der Handwerksmeister ihn in sein Unternehmen in südhessischen Kreis Offenbach eingeladen.

Mühlheim - Scholz hatte am Freitag ein umfassendes Besuchsprogramm zusammen mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Faeser kandidiert bei der hessischen Landtagswahl als Ministerpräsidentin.

„Wir haben das öffentlich im Fernsehen verabredet“, begründete Scholz seinen Besuch in der Schreinerei. Zuvor hatte er sich mit Mitarbeitern unterhalten und bei teils ohrenbetäubendem Lärm sich die Produktionsprozesse erklären lassen. Kramwinkel sagte, er sei stolz, dass der Bundeskanzler gekommen sei. dpa