Nach Geburten-Rekord: Wieder weniger Babys zur Welt gekommen

Nach der höchsten Zahl von Geburten in Hessen seit Jahrzehnten ist ihre Zahl 2022 wieder gesunken. Im vergangenen Jahr kamen 57.360 Kinder lebend zur Welt, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das waren 6,8 Prozent weniger als 2021. Damals hatte die Geburtenzahl mit 61.550 Babys den höchsten Stand seit 1997 in Hessen erreicht.

Wiesbaden - 2022 kamen im Durchschnitt 1,46 Lebendgeborene auf eine Frau im Alter von 15 bis 49 Jahren. Der Anteil an nichtdeutschen geborenen Babys lag bei 17,2 Prozent und somit 1,5 Prozentpunkte höher als 2021.

Die meisten Säuglinge in Hessen kamen 2022 im August zur Welt (5286), gefolgt von Juli (5241) und Mai (5222). Viele können an einem einprägsamen Datum Geburtstag feiern, denn der 22. eines Monats war der häufigste Tag, an dem Kinder 2022 das Licht der Welt erblickten (2013 Babys). Die meisten Geburten an einem Tag gab es 2022 in Hessen am 23. September (207), die wenigsten am 31. Dezember (91). dpa