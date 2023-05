Nach Kokainfund in Unterwäsche: Zwei Männer festgenommen

Der Zoll präsentiert Blöcke einen großen Kokainfund. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

In der Unterwäsche eines Mannes und im Kofferraum seines Autos haben Zollbeamte bei einer Kontrolle 770 Gramm Kokain gefunden. Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Donnerstag berichtete, sind die Drogen bei dem 36-Jährigen in der Nähe von Limburg entdeckt worden. Der Mann wurde festgenommen und gab demnach den Fahndern Informationen zum mutmaßlichen Empfänger der Kokainlieferung preis.

Frankfurt/Viernheim - Dieser sei daraufhin identifiziert und in Viernheim (Kreis Bergstraße) geschnappt worden.

Gegen den 51-Jährigen, der den Angaben zufolge bereits wegen mehrfacher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig geworden war, wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der vergangenen Woche. dpa