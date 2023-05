Nach Kommentar über Blut im Urin: Hasebe auf Eintracht-Bank

Frankfurts Evan Ndicka (l-r), Hoffenheims John Anthony Brooks und Frankfurts Makoto Hasebe kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurts Routinier Makoto Hasebe sitzt eine Woche nach den öffentlichen Kommentaren von Trainer Oliver Glasner über seine Gesundheit zunächst auf der Bank. Der 39 Jahre alte Japaner wurde für das Rhein-Main-Duell gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht für die erste Elf aufgeboten.

Frankfurt/Main - Glasner hatte vor einer Woche sein Team mit einer emotionalen Wutrede verteidigt und unter anderem gesagt: „Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder.“ Am Samstag beginnt Tuta anstelle des Routiniers.

Glasner selbst ist nach seiner Roten Karte beim 1:3 bei Hoffenheim nicht dabei, er sitzt eine Sperre ab. Offensivspieler Jesper Lindström rutschte aus der ersten Elf, für ihn kehrt Kapitän Sebastian Rode zurück.

Die Mainzer müssen in Leandro Barreiro und Dominik Kohr gleich zwei defensive Mittelfeldspieler wegen Gelbsperren ersetzen. Dafür beginnen in dem Duell, in dem es am 32. Spieltag auch noch um die internationalen Plätze geht, Anton Stach sowie Marcus Ingvartsen. dpa