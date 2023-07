Nach Regen und Gewittern zunächst mildere Temperaturen

Über einem Fluss geht die Sonne auf. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

Nach der Hitze, dem Regen und vereinzelten Gewittern werden in Hessen in den kommenden Tagen mildere Temperaturen erwartet. Am Donnerstag kann es im Norden am Abend vereinzelte Schauer geben, ansonsten bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen würden zwischen 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden liegen.

Offenbach - Vor allem die Nacht zum Freitag verspricht mit 15 bis 10 Grad Abkühlung.

Am Freitag bleibe es landesweit weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei sommerlichen 25 bis 29 Grad. In der Nacht sinken sie deutlich unter die 20 Grad-Marke. Am Samstag klettern die Temperaturen dann wieder auf 30 bis 34 Grad. Im Tagesverlauf ziehen zunehmend dichtere Wolken auf, die dann auch wieder schauerartigen, teils gewittrigen Regen bringen können. dpa