Nach Streit weiterhin zwei Verletzte in Klinik

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach der schweren Auseinandersetzung in einem Frankfurter Einkaufszentrum haben die zwei Verletzten auch drei Tage später noch im Krankenhaus gelegen. Nach mehreren mutmaßlichen Tätern werde weiterhin gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Frankfurt/Main - Bei dem Vorfall am Parkdeck des Einkaufszentrums in Frankfurt-Gallus war am Freitag ein 40-Jähriger wohl mit einem Messer am Oberkörper schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 28-Jähriger wurde an der Hand verletzt.

Mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung flohen laut Polizei zu Fuß. Nur die beiden Verletzten blieben vor Ort. Die Ursache des Streits war zunächst unklar. dpa