Nach Unwetter Bahnverkehr in Kassel und Göttingen gestört

Hagel prasselt bei einem Unwetter. © Hutter/Vifogra/dpa

Nach den teils schweren Unwettern am Donnerstag dauerten auch am Freitag Ausfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr vor allem in Nordhessen an. Am Mittag konnten die Züge auf der Strecke Kassel Hauptbahnhof - Göttingen noch nicht wieder verkehren, sagte eine Sprecherin in Frankfurt. Die Strecke Fulda-Bebra sei derzeit nur eingleisig befahrbar.

Kassel/Frankfurt - Auch rund um Frankfurt gab es punktuelle Einflüsse durch das Unwetter. Auf den Strecken Bad Soden - Niederhöchstadt und Rüsselsheim - Raunheim waren aufgrund von Bäumen im Gleis zeitweise keine Zugfahrten möglich. In Zeilsheim, Hofheim und zwischen Frankfurt-Höchst und Kriftel gebe es aktuell noch Einschränkungen. So fahre die Linie S2 nur von Niedernhausen bis Kriftel und zwischen Dietzenbach bis Frankfurt Griesheim.

Zwischen Frankfurt Höchst und Kriftel seien für die Fahrgäste Busse im Einsatz, sagte die Sprecherin. Die Linie S 5 fahre nur von Frankfurt bis Oberursel, die Halte Friedrichsdorf und Bad Homburg entfiellen. Auf der Strecke Kelsterbach entfalle der Halt am Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafen. „Eine Prognose, wann die Strecken wieder befahrbar sind, ist derzeit noch nicht möglich“, hieß es.Derzeit betrifft dies die Zugstrecke zwischen Kassel und Göttingen und die Verbindung zwischen Bebra und Kassel. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn sei noch nicht abzusehen, wann die Strecken wieder befahrbar sind. dpa