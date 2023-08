Nachbar löscht Küchenbrand: Mieter schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein 31 Jahre alter Mann ist bei einem Küchenbrand in einem Darmstädter Mehrfamilienhaus schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann am Donnerstagabend beim Kochen in seiner Mietwohnung Öl oder Fett auf dem Herd erhitzt, das sich dann entzündete. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen, zog sich der Mann schwere Brandverletzungen zu.

Darmstadt - Ein Nachbar, der die Hilfeschreie des Verletzten hörte, konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Dabei verletzte sich der 39 Jahre alte Mann leicht am Fuß, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Mieter der Brandwohnung musste indes nach dem Transport in ein nahes Krankenhaus in eine Spezialklinik geflogen werden. An der Küche entstand nach Angaben der Polizei ein erheblicher Sachschaden. Die Wohnung sei voraussichtlich mindestens 24 Stunden unbewohnbar. Andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren nicht betroffen. dpa