Nachwuchs bei Seehunden im Frankfurter Zoo

Im Frankfurter Zoo liegt ein junger Seehund neben seiner Mutter Fenja. © Zoo Frankfurt/dpa

Im Frankfurter Zoo ist ein Seehund auf die Welt gekommen. Es sei der erste Nachwuchs der sechsjährigen Fenja, teilte der Zoo am Freitag mit. Das Jungtier war in der Nacht zum Dienstag geboren worden - wie bei Seehunden üblich an Land. Wer von den beiden Männchen namens Fridolin und Henry in der nun sechsköpfigen Seehundegruppe der Vater sei, bleibe Fenjas Geheimnis.

Frankfurt/Main - Erst vor einem Jahr hatte es bei den Seehunden Nachwuchs gegeben, damals war Otto auf die Welt gekommen.

Seehunde können der Mitteilung zufolge bereits kurz nach der Geburt schwimmen. Sechs bis sieben Wochen lang werden sie von ihren Müttern gesäugt. Sie wachsen relativ langsam und sind erst mit fünf bis sechs Jahren ausgewachsen. Als Raubtiere sind Seehunde geschickte Jäger, die bis zu einer halben Stunde lang tauchen können. Drei bis fünf Kilogramm Fisch und Meerestiere fressen sie am Tag. dpa