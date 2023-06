Nächtliche Vermessungsflüge am Frankfurter Flughafen geplant

Teilen

Ein Flugzeug landet hinter Signallichtern auf einem Flughafen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Von Montagabend an müssen sich Anwohner des Frankfurter Flughafens für einige Tage auf nächtliche Vermessungsflüge einstellen. Vom 19. bis voraussichtlich 23. Juni fliege ein speziell ausgerüstetes Propellerflugzeug eine Reihe von An- und Abflugverfahren ab, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Freitag mit. An diesen Tagen sollen die Vermessungen jeweils um 23.

Frankfurt/Main - 00 Uhr beginnen und bis etwa 3.00 Uhr des Folgetages dauern. Eigentlich sind zwischen 23.00 und 5.00 Uhr keine An- und Abflüge am Frankfurter Flughafen erlaubt - für Vermessungsflüge gibt es aber Ausnahmeregelungen. dpa