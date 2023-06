Edersee zählt zu den schönsten Badeseen Deutschlands

Von: Caspar Felix Hoffmann

Der Edersee in Hessen ist laut einem Reisemagazin einer der schönsten Seen Deutschlands. Der See lockt nicht nur mit „schönen Stränden“.

Waldeck – Seen gelten als ideale Erholungsorte für einen Urlaub in Deutschland oder für ein erfrischendes Bad im Sommer. Unter den vielen malerischen hessischen Seen sticht jedoch einer besonders hervor: der Edersee im Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Ein Reisemagazin kürte den Edersee zu einem der schönsten Seen Deutschlands – und das aus gutem Grund. Eingebettet in die „malerische Hügellandschaft“ des Naturparks Kellerwald-Edersee biete der Edersee eine Vielzahl attraktiver Freizeitmöglichkeiten.

Als drittgrößter Stausee Hessens hat sich der Edersee zu einer beeindruckenden Urlaubsregion entwickelt. An den „schönen Stränden“ in Rehbach oder am Badestrand in der Waldecker Bucht könne man die Seele baumeln lassen. Doch das sei längst nicht alles, was die Region zu bieten habe.

Der Edersee ist der drittgrößte Stausee Deutschlands und ein beliebtes Naherholungsziel für viele Gäste der Region. © Birgit Reitz-Hofmann/Imago

Vielfältige Freizeitmöglichkeiten am Edersee im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Rund um den See warten vielfältige Freizeitmöglichkeiten auf die Besucher. So könne man zum Beispiel die Wasserskianlage ausprobieren oder eine gemütliche Bootsfahrt über den 27 Kilometer langen Stausee unternehmen. Für eine Pause vom Wassersport eigne sich ein Besuch des Schlosses Waldeck, das majestätisch auf einem Berg über dem Edersee throne. Ein spannendes Erlebnis für Jung und Alt biete auch der Wildpark.

Durch die Entstehung des Edersees versanken die Überreste mehrerer Dörfer in den Fluten. Noch heute sind Teile der alten Siedlungen, das „Edersee-Atlantis“, zu besichtigen.

Für einen rundum komfortablen Aufenthalt ist also offenbar gesorgt. Am Edersee stünden ausreichend Parkplätze, Toiletten und Duschen zur Verfügung. Gastronomische Einrichtungen sorgten für das leibliche Wohl. Für diejenigen, die es etwas freier mögen, stünde auch ein FKK-Bereich zur Verfügung.

Der Edersee im Landkreis Waldeck-Frankenberg biete ein vielfältiges Freizeitangebot inmitten einer „atemberaubenden Naturlandschaft“. Ob Entspannung, Abenteuer oder beides – der Edersee sei ein ideales Ziel für den nächsten Urlaub in Hessen. (cas)