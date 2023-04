Bester ÖPNV in Deutschland: So schneidet Frankfurt ab

Von: Sebastian Richter

Teilen

Geschwindigkeit, Varianz, Linienanzahl: Viele Faktoren machen den ÖPNV besser oder schlechter. In einem Ranking wurden die größten Städte ausgewertet.

Frankfurt – Der öffentliche Nahverkehr ist Diskussionsthema in nahezu jeder Stadt. Gerade mit der Einführung des Deutschland-Tickets ab dem 1. Mai gibt es neuen Gesprächsstoff. Dessen Vorgänger – das 9-Euro-Ticket – wurde gemeinhin positiv aufgenommen und hat so manchen zum Umstieg vom Auto auf die „Öffis“ bewogen. Zudem haben die Streiks im öffentlichen Nahverkehr der letzten Wochen gezeigt, wie wichtig Bus und Bahn für die Infrastruktur in Deutschland sind.

Ein Ranking des Online-Portals tripz.de zeigt, welche Städte in Deutschland über den vergleichsweise besten Nahverkehr verfügen. Die 25 einwohnerstärksten Städte hat das Portal verglichen, die beiden hessischen Vertreter (Frankfurt und Wiesbaden) schaffen es in die Top 10.

Frankfurt im Nahverkehr-Ranking vorne mit dabei

Die Kriterien für das Ranking bewerteten die Anzahl der ÖPNV-Mittel, also U- und S-Bahn, Bus, Tram oder auch Fähren. Außerdem wird ein Blick auf die Gesamtzahl der Linien innerhalb einer Stadt geworfen. Für die Anwohner der wohl wichtigste Punkt: Die Schnelligkeit der Verkehrsmittel. So wurde überprüft, wie lange man von der nördlichsten zur südlichsten beziehungsweise von der westlichsten zur östlichsten Haltestelle braucht. Ebenso ein Faktor: Die Anzahl der Umstiege.

Eine Straßenbahn fährt über eine Brücke in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst/dpa

Gerade beim letzten Punkt kann Frankfurt überzeugen. Bei der generellen Geschwindigkeit landet die Mainmetropole dagegen nur im Mittelfeld. Allerdings erreicht Frankfurt durch die große Variation der Verkehrsmittel von Bus, U- und S-Bahn und der Straßenbahn weitere Punkte. Final landet Frankfurt damit mit 44 von 70 möglichen Punkten auf Platz sieben – gleichauf mit Mönchengladbach.

Städte-Ranking zum Nahverkehr: Ein unvollständiges Bild

Laut dem Ranking gibt es den besten Nahverkehr in Hannover und Karlsruhe (jeweils 61 Punkte), Platz zwei kann sich mit 57 Punkten Nürnberg sichern. Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden teilt sich mit München den neunten Platz. Schlusslicht bildet Berlin.

Das Ranking ist natürlich nur ein kleiner Einblick in die Gesamtqualität des öffentlichen Nahverkehrs einer Stadt. Faktoren wie Sauberkeit, Pünktlichkeit, Haltestellendichte und Taktfrequenz wurden nicht mit einbezogen. (spr)

Frankfurt am Main in Bildern: Eine Stadt voller Überraschungen Fotostrecke ansehen

Gleichzeitig gilt Frankfurt als eine der „unhöflichsten Städte Deutschlands“ – wenn man einer Umfrage Glauben schenken mag.