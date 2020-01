Schwälmer Schülerin fliegt zur Nasa: Dort nimmt sie an einer fiktiven Marsmission teil

Saskia Zulauf gewinnt den Nasa-Wettbewerb am Schwalmgymnasium. Nun darf die Schülerin zur Nasa nach Houston fliegen. Dort wird sie an einer fiktiven Marsmission teilnehmen.

Saskia Zulauf hat den Nasa-Wettbewerb am Schwalmgymnasium gewonnen

gewonnen Die Schülerin reist im nächste Sommer zur Nasa nach Housten

nach Housten Dort wird sie unter anderem die Nasa-Anlagen besichtigen

Die Schülerin Saskia Zulauf hat sich mit ihrem Aufsatz über eine Marsmission durchgesetzt und damit den Nasa-Wettbewerb des Schwalmgymnasiums gewonnen.

Laut Schwalmgymnasium haben sich die fünf Teilnehmer in den vergangenen Monaten Themen rund ums Weltall und der Raumfahrt gewidmet und Aufsätze ausgearbeitet. Kürzlich wurden die Platzierungen von Schulleiter Frank Siesenop und der Leiterin des naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes Kerstin Gläsel bekannt gegeben.

Schülerin fliegt im Sommer nach Houston zur Nasa

Gewinnerin Saskia Zulauf wird nächsten Sommer nach Houston reisen und mit 30 bis 40 anderen Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten an einem zweiwöchigen Workshop der Space School teilnehmen.

Alle Gewinner werden nicht nur die Nasa-Anlagen besichtigen und an verschiedenen wissenschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, sondern ebenfalls eine vollständige, fiktive Marsmission planen.

Als Sponsoren im Schwalmgymnasium waren Sparkassendirektor Wilhelm Bechtel und Andreas Matz als Vertreter der Stadtsparkasse Treysa. Die Sparkasse übernimmt auch in diesem Jahr die Kosten für die Flüge und das zu zahlende Schulgeld, heißt es weiter.

Nasa-Wettbewerb: Die Vorjahressiegerin gratulierte

Zu den ersten Gratulanten gehörten die Vorjahressiegerin Celine Wiegel sowie Marcel Kaufmann, der den Wettbewerb 2007 gewann und sich nach seinem Abitur ganz der Luft- und Raumfahrttechnik widmet. Aktuell arbeitet er in Kanada an seiner Promotion und plant für das kommende Jahr einen Forschungsaufenthalt in Kalifornien.

Video: Die Nasa übt eine Marsmission in Island

Auch für die anderen Wettbewerbsteilnehmer stellte die Stadtsparkasse Preise zur Verfügung und belohnte damit das über den Unterricht hinausgehende gezeigte Engagement. Für den zweiten Platz wurde Adrian Hieber ausgezeichnet. Den dritten Platz teilen sich Timo Näser, Alina Stabel und Lena Bachmann.

Von Theresa Lippe





