Nationalspielerin Anyomi an der Hand operiert

Nicole Anyomi. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Fußball-Nationalspielerin Nicole Anyomi hat sich nach der Europameisterschaft in England einer Operation an der Hand unterzogen. Die 22-Jährige leidet an einer Scaphoidfraktur in der Hand, wie ihr Verein Eintracht Frankfurt am Montag mitteilte. Die Verletzung hatte sich Anyomi im dritten EM-Gruppenspiel gegen Finnland, bei dem sie auch ein Tor erzielte, zugezogen.

Frankfurt/Main - Offensivspielerin Anyomi wurde zwei Wochen später im Finale noch einmal eingewechselt. Nach der Operation an diesem Montagmorgen könnte Anyomi zeitnah ins Training zurückkehren. dpa