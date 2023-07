Neues Naturschutzgesetz in Hessen: Zerstörte Lebensräume sollen wiederhergestellt werden

Von: Emanuel Zylla

Hessens Natur hat ein großes Problem: Lebensräume gehen verloren und der Artenreichtum nimmt ab. Ein neues Naturschutzgesetz soll es nun richten.

Wiesbaden - Artenvielfalt geht uns alle an und die fängt schon vor der eigenen Haustür an. Davon ist Hessens Umweltministerin Priska Hinz überzeugt und das zeigt sich nun auch in der Gesetzesnovellierung, die Ende Mai im hessischen Landtag in Wiesbaden beschlossen wurde.

Hinz fasste dort das Problem zusammen: „Der Verlust von Arten und Lebensräumen findet trotz aller Unterstützungsmaßnahmen auch in Hessen statt.“ Es brauche daher „einen Rechtsrahmen, der ermöglicht, die biologische Vielfalt nicht nur zu erhalten, sondern zerstörte Lebensräume wiederherzustellen“. Das Ziel sei wieder mehr Artenreichtum per Gesetz zu erreichen, das Arten- und Klimaschutz zusammenbringen möchte.

Naturschutz in Hessen per Gesetz: Mehr Lebensräume für bedrohte Tierarten

Die Klimakrise zwinge uns zum Handeln. Lebensräume verändern sich, etwa wegen Hitze und Dürren. Mit der Novelle sollen die Bedingungen für Lebensräume verbessert werden. Die Hoffnung der Politik ist hier, die Bedeutung von wichtigen Kohlenstoffspeicher gesetzlich zu verankern. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nennt Beispiele für wichtige Lebensräume mit Klimaschutzfunktion: Moore sollen besser geschützt, Auen wieder vernässt und Naturwälder geschaffen werden. Letztere sollen zehn Prozent der Staatswaldfläche erhalten.

Ein Schlüsselelement, das mit dem Gesetz kommt, sei die Möglichkeit, Fördergebiete für den Artenschutz zu schaffen. Das hessische Umweltministerium nennt als Beispiel den Feldhamster als Profiteur, der derzeit eher auf Ackerflächen zu Hause ist. Ungeeignet findet das Ministerium, weil Äcker keine Naturschutzgebiete sein können. Die Ackerfläche als sein Lebensraum eignet sich nicht als Naturschutzgebiet. „Hier greifen die neuen Fördergebiete ‚Artenschutz‘, die die erfolgreichen Feldflurprojekte in die Fläche bringen und Fördermaßnahmen bündeln werden“, heißt es in einer Presseerklärung des hessischen Umweltministeriums.

Lichtverschmutzung: Nächtliche Beleuchtung soll reduziert werden, um Energie zu sparen. Reduzierte Beleuchtung ist aber auch ein Thema für den Artenschutz. „Schutz der Nacht“ heißt das im neuen hessischen Naturschutzgesetz. © Stefan Puchner/dpa

Mehr Naturschutz in Hessen für auch für Motte, Fledermaus und Co.

Besondere Aufmerksamkeit bekomme auch der Insektenschutz in Hessen. Ein großes Problem, jedoch nicht nur für Insekten, sei derzeit „überflüssige Lichtverschmutzung“, die es zu vermeiden gelte, erläuterte Priska Hinz. „Schutz der Nacht“ heißt das im neuen Gesetz und ist eine Reaktion auf die Erhellung der Nachtlandschaften durch künstliche Beleuchtung.

Laut dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) „nimmt die Lichtverschmutzung global im Jahr um ungefähr 2 bis 6 Prozent zu – mit Auswirkungen auf Mensch und Natur“. So könnten Kommunen etwa Lichtverschmutzung minimieren, wenn „sie ihre Straßen- und Gebäudebeleuchtung effizienter gestalten“. Etwa 30 Prozent der Wirbeltiere und sogar über 60 Prozent der Wirbellosen seien nachtaktiv und könnten durch künstliches Licht in der Nacht beeinträchtigt werden. „Der Schutz der Nacht muss daher stärker als bisher als eine grundlegende Aufgabe des Natur- und Landschaftsschutzes begriffen werden“, sagt Prof. Dr. Beate Jessel, die Präsidentin des BfN, bereits 2020. „Effizienter“ bedeute aber auch stromsparender, ein weiterer wichtiger Aspekt.

Schottergärten haben keinen ökologischen Wert und sind im neuen hessischen Landesnaturschutzgesetz verboten. Es gibt stattdessen tatsächlich pflegeleichte Alternativen, informieren Experten. © Annette Riedl/dpa

Keine unökologischen Schotterwüsten vor der eigenen Tür: das Aus für Schottergärten in Hessen

Alternativen für Schottergärten müssten zudem her. Da gelte es vor der eigenen Tür zu kehren. „Schotter ist kein Lebensraum, weder für Pflanzen noch für Tiere“, argumentiert Priska Hinz. Daher sind sie nun per Gesetz verboten. Das dürfte auch der NABU zu schätzen wissen, der sich schon lange gegen die vermeintlich pflegeleichte, aber monotone Steinlandschaft vor der eigenen Haustür ausspricht. Dabei seien Schottergärten keineswegs so pflegeleicht, wie man vielleicht vermuten könnte. Stattdessen seien sie vor allem „teuer und energieaufwändig“: „Schon die Anlage eines Schottergartens ist oft kostenintensiver als gedacht. Der Kies alleine kann schon mehrere hundert Euro pro Tonne kosten“, gibt der NABU zu bedenken.

Hinzu käme Arbeitsaufwand, weil der Kies auch mal von Moos befreit werden müsste, der den Vorgarten irgendwann unschön erscheinen lässt. Wichtig sei aber vor allem, dass Schottergärten „ökologisch wertlos“ sind: „Sie bieten Insekten und Vögeln wenig bis keine Nahrung. Kleinsäuger finden hier keinen Unterschlupf. Auch Reptilien, die Wärme eigentlich lieben, fühlen sich auf diesen monotonen Flächen nicht wohl“, informiert der NABU.

Hinz im Landtag in Hessen: Naturschutz ist Aufgabe für alle Menschen

Gesetz schön und gut, aber um die Artenvielfalt zurückzugewinnen, müssten wir alle mitwirken, betonte Ministerin Hinz in ihrer Rede vor dem hessischen Landtag: „Alle müssen ihren Teil beitragen. Dazu gehören Naturschutz im Haupt- und Ehrenamt, die Flächenbesitzenden und Landnutzenden, die Kommunen und wir alle. Die biologische Vielfalt schützen bedeutet: Wir schützen unsere Lebensgrundlagen und unsere Zukunft.“ (Emanuel Zylla)