Bad Nauheim: Ehemalige  Krankenschwester muss drei Jahre in Haft 

Erneut stand am Dienstag die ehemalige Bad Nauheimer Krankenschwester vor Gericht, die mehrfach Kollegen vergiftet haben soll. Nach erneuter Beweisaufnahme wurde nun das Urteil gesprochen.

Eine ehemalige Krankenschwester, die an der Bad Nauheimer Kerckhoff-Klinik Kollegen vergiftet haben soll, muss nun für drei Jahre ins Gefängnis.

Richterin Regine Enders-Kunze verlas am Dienstagmittag am Gießener Landgericht das Urteil, nachdem am Vormittag die Beweisaufnahme erneut aufgerollt worden war. Zwei bereits zuvor im Verfahren gehörte toxikologische Sachverständige standen noch einmal Rede und Antwort.

Vergiftungsprozess Bad Nauheim: Verteidiger verlangte Freispruch

Staatsanwalt Friedemann Vorländer hatte kürzlich in seinem Plädoyer eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren gefordert, Verteidiger Thilo Münster hingegen verlangte Freispruch für seine Mandantin. Diese arbeitete seit den 80er Jahren an der William-Harvey-Klinik in Bad Nauheim und blieb dort auch nach der Übernahme durch die Kerckhoff-Klinik.

Zweimal im September 2017 und einmal im März 2019 soll sie laut Staatsanwaltschaft Kaffee und Kekse mit den Medikamenten Oxazepam und Zolpidem versetzt und auf diesem Wege Kollegen vergiftet haben. Bei Oxazepam handelt es sich um ein Benzodiazepin; es dient dazu, Angst zu lösen und zu entspannen. Zolpidem ist ein Schlafmittel.

