Bad Nauheim: Schuss im Juwelierladen

In Bad Nauheim fällt ein Schuss in einem Juwelierladen. Der Täter ist flüchtig.

Ein noch flüchtiger Täter ist am vergangenen Freitag in den Juwelierladen in der Bahnhofsallee Bad Nauheim eingedrungen. Vor Ort gab es eine Auseinandersetzung mit dem Inhaber, wo auch mindestens ein Schuss gefallen sein soll.

Polizei sucht den Täter in Bad Nauheim

Der 59-jährige Geschäftsinhaber musste anschließend verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Angreifer entkam zu Fuß.

Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank. Er trug eine graue Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Der Mann führte einen Rucksack mit, der mit einem Clip zu schließen war.

Bad Nauheim: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiterführenden Auskünfte geben. Die Polizei in Friedberg sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise die Tat beobachtet oder den flüchtenden Täter gesehen haben. Hinweise bitte unter Tel.: 06031 - 60 10. (RED)

