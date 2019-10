Bad Nauheim: Welpe springt an Hundehalterin hoch - Dann eskaliert Situation

Nachdem ein Hund die Hose einer Spaziergängerin nass gemacht hatte, wurde es handgreiflich in Bad Nauheim.

Das Aufeinandertreffen dreier Hundehalter in Bad Nauheim ist völlig eskaliert.

Bad Nauheim - Heftige Auseinandersetzung am Nördlichen Park in Bad Nauheim: Nachdem drei Hundehalter aufeinander getroffen waren, wurde es handgreiflich.

Was war passiert? Jeweils mit ihren Hunden gingen eine 62-jährige Bad Nauheimerin und ihr Begleiter sowie eine 46-jährige Friedrichsdorferin in Bad Nauheim spazieren. Auf der Brücke am Übergang vom Nördlichen Park zur Frauenwaldstraße trafen die Spaziergänger aufeinander.

Bad Nauheim: Hund springt hoch - Auseinandersetzung folgt

Die Hunde suchten Kontakt zueinander, und der Welpe der Friedrichsdorferin sprang an den Beinen der Bad Nauheimerin hoch. Die Hose der Spaziergängerin wurde nass, wie die Polizei Mittelhessen berichtet.

Die Bad Nauheimerin soll daraufhin Schadensersatz gefordert haben. Die 46-Jährige aus Friedrichsdorf jedoch, die Halterin des Welpen, weigerte sich zu zahlen.

Bad Nauheim: Hundehalterin an Haaren gezogen

Nach Angaben der Polizei entwickelte nun sich eine handfeste Auseinandersetzung: Zweimal zog die 62-jährige aus Bad Nauheim die Friedrichsdoferin an den Haaren, versuchte ihr die Geldbörse aus der Jacke zu ziehen. Die Halterin des Welpen verletzte sich bei dem Angriff leicht, ihre Brille wurde beschädigt.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen des Vorfalls.

red