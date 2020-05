Neu-Isenburg: Verpuffung in Wohnhaus – Feuerwehr im Einsatz

Alarm im Kreis Offenbach: In Neu-Isenburg hat es einen Schlag getan. Eine Verpuffung lässt Fenster splittern.

Verpuffung in Neu-Isenburg

in Zwei Straßen voll gesperrt

Feuerwehr und Kriminalpolizei im Einsatz

Neu-Isenburg – In Neu-Isenburg bei Offenbach sind bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus am Donnerstagmorgen (07.05.2020) drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Straßen in der Innenstadt sind zur Zeit noch vollgesperrt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Feuerwehr und Kriminalpolizei sind vor Ort.

Neu-Isenburg bei Offenbach: Verpuffung in Wohnhaus drückt Fenster heraus

Gegen 6 Uhr war es demnach in einer Wohnung im zweiten Stock eines achtstöckigen Wohnhauses in der Feldstraße zu einer Verpuffung gekommen, die die Scheiben aus den Fenstern drückte und Türen beschädigte. Kleinere Trümmerteile seien auch auf der Straße gelandet, sagte eine Sprecherin der Polizei in Offenbach.

Kreis Offenbach: Drei Verletzte bei Verpuffung in Neu-Isenburg

Drei Personen verletzten sich an den Glassplittern. An der Wohnung entstanden laut einer ersten Einschätzung der Feuerwehr Schäden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Die Aufräumarbeiten in Neu-Isenburg dauern an. Es gelten Sperrungen auf der Feldstraße und der angrenzenden Frankfurter Straße.

(ag)

Bei einem Großbrand in Neu-Isenburg stand erst im März eine große Rauchsäule über der Stadt. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz.

Schon zu Jahresbeginn ging es für die Feuerwehr in Neu-Isenburg mit einem Brand los. Auch Wehren aus der Region waren unterwegs.