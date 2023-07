Neubau des Schauspiels im Bankenviertel realisierbar

Foyer von Schauspiel (l) und Oper sind am Abend hell erleuchet. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

In der Debatte um den künftigen Standort der Frankfurter Städtischen Bühnen zeichnet sich eine Lösung ab: Das Schauspiel könnte einen Neubau zwischen den Bankentürmen bekommen, die Oper würde am Willy-Brand-Platz neu gebaut. In der Stadt wird seit rund 15 Jahren darüber diskutiert, ob und wo Theater und Oper neu gebaut werden. Das Doppelgebäude am Willy-Brandt-Platz ist Gutachten zufolge marode und nicht sanierbar.

Frankfurt/Main - Nachdem zuletzt eine andere Variante favorisiert worden war, rückt nun die Lösung „Kulturmeile“ wieder in den Mittelpunkt: Die Hessische Landesbank (Helaba) und die Frankfurter Sparkasse sind bereit, der Stadt ein Grundstück an der Neuen Mainzer Straße für den Bau eines neuen Schauspielhauses zu überlassen, wie die Beteiligten am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Die Stadt könnte das Grundstück über die Dauer von 199 Jahren für eine Einmalzahlung in Höhe von 35 Millionen Euro sowie einer jährlichen Zahlung von 1,99 Millionen Euro pachten.

Eine entsprechende Vereinbarung in Form eines „Memorandum of Understanding“ sei bereits unterzeichnet. Eine Entscheidung im Römer könnte laut Stadt in der zweiten Jahreshälfte fallen. dpa