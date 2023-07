Neue Supermarktkette drängt nach Hessen - Konkurrenz für Rewe und Co.?

Von: Florian Dörr

Teilen

Der Online-Supermarkt Picnic will sich auch in Hessen etablieren. (Archiv) © Picnic/dpa

Mit Picnic steht eine neue Supermarktkette in Hessen in den Startlöchern. Das Konzept erscheint neu.

Frankfurt - Die Supermarktbranche bleibt in Bewegung. In Hessen soll nun ein neuer Player auf den Markt kommen - und etablierten Riesen wie Rewe Konkurrenz machen. Der Startschuss ist spätestens nach den Sommerferien geplant. Dann will Picnic, ein Unternehmen mit Wurzeln in den Niederlanden, das inzwischen schon in anderen Regionen Deutschlands aktiv ist, loslegen: In Hessen ist der Auftakt in Städten wie Wiesbaden und Darmstadt geplant. Auch Frankfurt soll folgen, wie Hessenschau berichtet.

Was ist die Idee hinter Picnic? Das Unternehmen sieht sich als reiner Online-Supermarkt. Die Einkäufe werden kostenlos nach Hause geliefert. „In der Picnic-App findest du alle Produkte, die du auch sonst aus dem Supermarkt gewohnt bist, immer zu günstigen Preisen“, heißt es bei den Niederländern. Das Sortiment soll von Obst und Gemüse bis hin zu Toilettenpapier und Shampoo reichen.

Online-Supermarkt Picnic kommt nach Hessen - Auch Frankfurt soll beliefert werden

Die Branche hat offenbar Potenzial: Laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) waren Lebensmittel beim Distanzhandel 2021 das am stärksten zulegende Segment. Noch sind die nackten Zahlen aber offenbar verhältnismäßig klein: Der Handesverband HDE rechnet vor, dass der Online-Anteil am Handel mit Lebensmitteln zuletzt nur bei 2,9 Prozent lag. Die Frage, die sich vor diesem Hintergrund stellt: Überwiegt das Potenzial oder die Skepsis?

Kühllager in Viernheim soll erster Schritt für Online-Supermarkt Picnic in Hessen sein

Lieferungen sind auch bei altbekannten Supermarkt-Ketten etwa in Hessen keine Besonderheit mehr. Picnic beschreibt das Alleinstellungsmerkmal des reinen Internet-Geschäfts jedoch wie folgt: „Weil wir ein Online-Supermarkt sind und alles direkt zu dir bringen, müssen wir keine Miete für teure Läden zahlen. Außerdem liefern wir mit effizienten kleinen Elektrowagen aus und sind zu festen Zeiten bei dir in der Straße, so wie damals schon der Milchmann. Das ermöglicht uns, unsere Strecken intelligent zu planen und nicht kreuz und quer durch die Stadt fahren zu müssen. Und das rechnet sich.“ Bis 22 Uhr müssen Kunden für den Folgetag bestellen, der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro.

In Hessen startet das Unternehmen zunächst mit einem Kühllager in Viernheim (Kreis Bergstraße) von rund 20.000 Quadratmetern. Laut Hessenschau entspricht das der Fläche von drei durchschnittlichen Rewe- oder Edeka-Märkten. Von hier geht es in kleinere Kühllager in den Städten, hier starten die Lieferanten zu den Kunden. (Florian Dörr)

Derweil setzt die Kette Tegut mit ihren Teo-Filialen in Hessen auf ein ganz anderes Konzept im Einzelhandel.