Neue Zahlen zeigen: Hessinnen und Hessen werden immer älter

Von: Emanuel Zylla

Das Durchschnittsalter der Hessinnen und Hessen steigt. © dpa/Matthias Hiekel

Das Durchschnittsalter der hessischen Bevölkerung liegt bei 44 Jahren. Das ist ein deutliches Plus zum Stand von vor 50 Jahren. Die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen.

Frankfurt - Am Dienstag (11. Juli) ist Weltbevölkerungstag und zu diesem Anlass hat sich das Hessische Statistische Landesamt die Zensusdaten vom Mai 2022 zum Anlass genommen, sich die Altersentwicklung in Hessen genauer anzuschauen. Die etwas beunruhigende Erkenntnis dabei: „Zum Stichtag 31. Dezember 2022 ist die hessische Bevölkerung im Durchschnitt 44,0 Jahre alt gewesen. Damit waren die Hessinnen und Hessen deutlich älter als 50 Jahre zuvor.“ 1972 seien die Menschen in Hessen durchschnittlich noch 36,8 Jahre alt gewesen – ein Anstieg also um satte 7,2 Jahre. Die Zahlen für Gesamtdeutschland liegen nur leicht darunter, sagt das Statistische Bundesamt in seinen Zahlen von 2021.

Info am Weltbevölkerungstag: Es gibt deutlich mehr ältere Hessen

Schaut man sich die aktuellen Zahlen näher an, wird deutlich, wieso der Durchschnitt so hoch ist. 21,1 Prozent der hessischen Gesamtbevölkerung sind über 64 Jahre alt, 14,4 Prozent sind hingegen unter 15 Jahre alt. Ende 2022 gab es also deutlich mehr ältere Menschen als jüngere. Das sah 1972 noch anders aus: Ü64er waren da mit einem Anteil von 13,9 Prozent seltener vertreten als die U15er mit 21,6 Prozent.

Doch in Hessen wird im Vergleich zu 1972 im Schnitt auch länger gelebt. Die Lebenserwartung ist in den vergangenen 50 Jahren stark gestiegen. Interessant sind dabei die Unterschiede zwischen Mann und Frau: Hessische Männer wurden 1972 noch 68,2 Jahre alt, 2022 sogar schon 78,9 Jahre – 10,7 Jahren älter also. Frauen werden hingegen seit 1972 9,2 Jahre älter. Bei ihnen ist der Durchschnitt von einst 74,1 Jahre auf 83,3 Jahre gestiegen. Das sieht bezogen auf ganz Deutschland recht ähnlich aus, sagt das Statistische Bundesamt.

Frauen achten besser auf ihre Gesundheit

Dass Frauen älter werden ist allerdings nicht nur ein hessisches Phänomen. Das ist in ganz Deutschland so – und sogar global. Frauen werden vier bis fünf Jahre älter, hat etwa die AOK herausgefunden. Neben biologischen Faktoren spielen da auch noch Gründe wie Umwelteinflüsse und die Tatsache eine Rolle, dass Frauen eher auf ihre Gesundheit achten, als Männer.

Das hat auch eine repräsentative Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK bestätigt. Dabei gaben 77,1 Prozent der Frauen an, dass sie „ganz bewusst versuchen, durch ihr Verhalten Krankheiten vorzubeugen. Bei den Männern fanden nur 64,3 Prozent diese Aussage zutreffend“, schreibt die Krankenkasse in ihrem Gesundheitsmagazin. Frauen gehen auch regelmäßiger zum Arzt, um sich durchchecken zu lassen.

Regionale Unterschiede beim Durchschnittsalter in Hessen

Doch wo lebt eigentlich die älteste Bevölkerung in Hessen? Auch das hat das Statistische Landesamt ermittelt: „Gemessen am Durchschnittsalter hatte die Gemeinde Jesberg im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis im Jahr 2022 mit 50,3 Jahren die älteste Bevölkerung unter den hessischen Städten und Gemeinden, wohingegen das Durchschnittsalter in der mittelhessischen Stadt Gießen mit 38,0 Jahren am niedrigsten war.“ Dass Gießens Einwohner im Durchschnitt so jung sind, verwundert hingegen kaum, schließlich handelt es sich bei der Stadt an der Lahn um eine Studentenstadt.

Volkszählung Die Ergebnisse für 1972 sind Fortschreibungen der Volkszählung von 1970. Bei den Zahlen von 2022 ist der Zensus 2011 die Basis der Fortschreibung. Mit der Durchführung des Zensus im Mai 2022 wurde die Grundlage der Bevölkerungsberechnung aktualisiert. Um die übliche Aktualität zu gewährleisten, werden zunächst die auf dem Zensus 2011 basierten Bevölkerungszahlen weiter bereitgestellt. Nach der Veröffentlichung der neuen Zensusergebnisse im Jahr 2024 werden die Zahlen sukzessive revidiert, bis aktuelle Bevölkerungszahlen auf der neuen Grundlage vorliegen. (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt)