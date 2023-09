Neues Haus des Jugendrechts in Hanau eröffnet

Ein Schild weist auf ein "Haus des Jugendrechts" in Wiesbaden hin. © Sebastian Gollnow/dpa

In Hessen ist ein weiteres Haus des Jugendrechts eröffnet worden - die neue Einrichtung in Hanau legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Prävention von Rechtsextremismus und ist damit ein Novum in Hessen. Die Schwerpunktsetzung soll ein klares Zeichen setzen gegen die Bedrohung für Demokratie und Gesellschaft durch Rechtsaußen, wie Justizminister Roman Poseck (CDU) am Mittwoch bei der Eröffnung sagte.

Hanau - Er bezeichnete die Häuser des Jugendrechts als „Erfolgsgeschichte“ zur Bekämpfung der Jugendkriminalität. „Wir wollen verhindern, dass junge Menschen in die Kriminalität abgleiten“, betonte er.

In den Häusern des Jugendrechts (HdJR) in Hessen arbeiten Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach zusammen. Hanau ist die achte Einrichtung dieser Art. Das Hanauer HdJR ist das erste, in dem neben Justiz, Polizei und Stadt auch ein Landkreis - der Main-Kinzig-Kreis - beteiligt ist. dpa