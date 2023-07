Neues VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen wird vorgestellt

Eine Frachtmaschine fliegt nach ihrem Start vom Flughafen Frankfurt durch eine Wolkenbank. © Boris Roessler/dpa

Nach zwei Jahren Bauzeit geht am Flughafen Frankfurt ein neues VIP-Terminal in Betrieb. Die Fraport AG stellt das Projekt am Montag (10.00 Uhr) vor. Das Terminal am Kopf des Flugsteigs A ergänzt die bestehende Lounge im Fluggastbereich B, wie das Unternehmen mitteilte. Die alte Lounge steht künftig Transit-Gästen zur Verfügung. Das neue VIP-Terminal soll in erster Linie abfliegenden und ankommenden Passagieren vorbehalten sein.

Frankfurt/Main - Der neue Bereich erstreckt sich laut Fraport über eine Fläche von 1700 Quadratmetern. Es gibt dort unter anderem spezielle Parkflächen, allgemeine Aufenthaltsbereiche sowie private Suiten. dpa