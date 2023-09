Neues zum Flugzeug-Unglück in Mittelhessen: Absturz beim Werkstattflug

Von: Josefin Schröder

Im Mai ist im mittelhessischen Wetzlar ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot aus dem Lahn-Dill-Kreis kam dabei ums Leben. Nun haben Ermittler weitere Details zum Unglück veröffentlicht.

Wetzlar – Nach dem tödlichen Absturz eines Segelflugzeuges am diesjährigen Pfingstsonntag in Wetzlar waren viele Details zunächst offen. Was zum Absturz geführt hat, ist immer noch nicht klar. Dennoch sind die Ermittler einen Schritt weiter.

Laut einem Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) handelte es sich bei dem besagten Flug um einen Werkstattflug, den der 57-jährige Pilot durchführte. Als Werkstattflug wird ein Flug nach Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen bezeichnet. Nach Angaben der BFU, soll das Flugzeug im Landeanflug schneller geworden und schneller gesunken sein. Aus einem Zwischenbericht der BFU ging hervor, dass der Pilot seit acht Jahren eine Fluglizenz hatte und knapp 850 Starts durchgeführt sowie rund 475 Flugstunden absolviert hatte.

Flugzeug-Unglück in Wetzlar: Pilot absolvierte Werkstattflug

Trümmer liegen auf der Straße nach dem Absturz eines Leichtflugzeugs. © Christoph Weiss, Laubach/Fuldamedia/dpa

Ein Zeuge berichtete außerdem, dass das Segelflugzeug zunächst hochzog und anschließend wieder nach unten fiel. Eine Analyse des Absturzes werde derzeit erarbeitet. Die Maschine stürzte in einem Wohngebiet in Wetzlar ab. Der Pilot starb noch an der Absturzstelle. Das Segelflugzeug war auf ein Hausdach gestürzt und anschließend auf der Straße mit einem Auto kollidiert. Dabei verletzte sich die 18-jährige Fahrerin leicht. (dpa/jos)