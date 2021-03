Junge (16) liegt nach Zusammenstoß mit Linienbus tot auf Straße

In Neustadt (Marburg-Biedenkopf) hat sich offenbar ein tödlicher Unfall ereignet. Am Morgen wurde der leblose Körper eines Jugendlichen gefunden.

Die Polizei ermittelt am Mittwoch (03.03.2021) in Neustadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Nach einem Unfall wurde dort ein 16-Jähriger tot auf der Straße gefunden.

Es gab wohl eine Kollision mit einem Linienbus, der seine Fahrt Richtung Neustadt fortsetzte.

Neustadt – Ein Jugendlicher ist am heutigen Mittwoch (03.03.2021) tot auf der Straße in Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) gefunden worden. Laut Polizei soll es an einer Bushaltestelle zu einer Kollision mit einem Linienbus gekommen sein, bei der der 16-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Der Bus setzte seine Fahrt fort. Für den Teenager kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittler hoffen nun, dass mögliche Zeugen helfen können, das Geschehen aufzuklären. Sie gehen von einem Unfall aus.

Neustadt (Marburg-Biedenkopf): Tödlicher Unfall im Ortsteil Mengsberg

Gegen 6.09 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein lebloser Körper auf der Straße von dem Feuerwehrstützpunkt in Mengsberg an der Ecke Rotebergstraße/Zur Wolfsdelle liege. Mengsberg ist ein Ortsteil der Kleinstadt Neustadt bei Marburg, der nur etwas mehr als 800 Einwohner hat. Was genau an der Bushaltestelle passierte, ist einer Mitteilung zufolge noch unklar.

Außer dem Anrufer gibt es noch keine weiteren Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Marburg hat einen Sachverständigen hinzugezogen. Aufgrund der bisherigen Untersuchungen gehe dieser „sicher“ davon aus, dass der 16-Jährige und der Linienbus zusammenstießen. Der Junge war zu Fuß unterwegs gewesen. Der Bus fuhr demnach von Mengsberg nach Neustadt weiter.

Neustadt (Marburg-Biedenkopf): Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt: Wer war noch an der Haltestelle? Wer hat den verunglückten Jugendlichen zwischen 06.00 und 06.15 Uhr gesehen? Wer ist in dem Bus von Mengsberg nach Neustadt mitgefahren und kann Angaben zum Fahrer oder zum Unfallgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Stadtallendorf entgegen, Telefonnummer: 06428 9305 0.