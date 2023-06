NFL in Frankfurt nach Minuten ausverkauft: Betrüger ziehen Fans über den Tisch

Die Tickets für die Football-Spiele der NFL in Frankfurt waren nach wenigen Minuten ausverkauft. Betrüger und Wucherer schlagen daraus Profit.

Frankfurt – Im November ist es endlich so weit: Im Frankfurter Deutsche Bank Park kommen die großen Stars der NFL nach Frankfurt. Am 5. November spielen dann die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins, eine Woche später treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Die Tickets sind heiß begehrt - und waren für das erste Spiel innerhalb von Minuten weg. „Alle Tickets im allgemeinen Kartenverkauf sind jetzt ausverkauft“, teilte der Veranstalter am Dienstagmittag (27. Juni) schon kurz nach dem Verkaufsstart mit. Deutlich über eine Million Fans zeigte Interesse; eine Chance auf eine Karte hatten dabei von vorneherein nur 48.000 Fans.

Im Deutsche Bank Park wird nicht nur Fußball gespielt. Auch Football wird in Deutschland immer beliebter.

Riesige Warteliste für NFL-Tickets in Frankfurt

Für viele Fans ist das natürlich eine Enttäuschung. Wer sein Glück versuchen wollte, musste sich im Vorfeld für die Warteschlange registrieren. Die Frist für die Registrierung ist auch beim zweiten Spiel bereits abgelaufen. Auf Twitter machen zahlreiche verärgerte Fans ihrem Ärger Luft. Dort teilen sie ihre Plätze in der Warteschlange, die teils im siebenstelligen Bereich liegen.

Besonders ärgerlich: Nicht nur Fans haben sich in die Reihe der tausenden Wartenden eingereiht. Auch die Profitgier einiger Menschen kommt zutage. So fanden sich schon wenige Minuten nach Verkaufsstart die ersten Angebote auf Online-Marktplätzen – größtenteils zu deutlich überzogenen Preisen. Pro Ticket werden bei diesen Angeboten schnell hunderte Euro verlangt, teilweise über 1000 Euro für eine Karte. Zum Vergleich: Die offiziellen Preise liegen für Erwachsene zwischen 75 Euro in der günstigen Kategorie und bis zu 225 Euro für die besten Sitzplätze - was schon für Kritik sorgte. Auf E-Bay-Kleinanzeigen soll in den meisten Fällen das Zehnfache gezahlt werden.

Noch einmal dreister ist eine Betrugsmasche, mit der sich Abzocker an den Fans bereichern wollen. So berichtet die Bild von Angeboten, bei denen der Anschein erweckt wird, dass man ein Ticket für das NFL-Spiel kauft. Allerdings erhalte man lediglich den Code für die Registrierung, mit dem man sich in die Warteschlange gesellen darf - zum „Schnäppchenpreis“ von 149 Euro.

NFL in Frankfurt: Letzte Chance für Tickets im Resale

Welche Möglichkeiten haben nun verzweifelte Fans, die nicht auf die Wucherpreise eingehen wollen? Eine letzte Chance gibt es noch, an eines der begehrten Tickets zu gelangen. Beim Resale gibt es die Möglichkeit, noch eine Karte zu bekommen. Dafür muss man allerdings großes Glück haben und nahezu durchgängig die Website Ticketmaster im Auge behalten.

Außerdem ist beim Resale nicht garantiert, dass man günstiger an die Tickets für die Spiele in Frankfurt kommt, als auf anderen Online-Portalen. Die Verkäufer können beim offiziellen Ticketeanbieter den Preis selbst festlegen. (spr)