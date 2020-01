Zu „heiße Nummer“ im Puff? Feuerwehr rettete Liebesdame und Freier über Steckleiter

Einsatz im Puff: In einem Bordell im osthessischen Niederaula hat es am Mittwochabend gebrannt.

Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr: In einem Bordell im osthessischen Niederaula hat es gebrannt - eine Prostituierte und ein Freier wurden gerettet.

Einsatz der Feuerwehren aus Niederaula und Kerspenhausen im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg .

. In einem Bordell war ein Feuer ausgebrochen.

war ein ausgebrochen. Eine Prostituierte und ihr Freier wurden über eine Leiter aus dem Fenster gerettet.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte aus Niederaula und Kerspenhausen am Mittwochabend um 19.25 Uhr. In einem Bordell in der Hauptstraße kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einem Stromverteiler zu einem Feuer.

Niederaula: Feuer im Bordell - Prostituierte und Freier werden über ein Fenster gerettet

Sofort verteilte sich in der ganzen Wohnung ätzender und dichter schwarzer Qualm. Eine Prostituierte ein Freier schafften es gerade noch, sich an ein Fenster zu retten, von wo aus sie von der Feuerwehr mittels einer Steckleiter gerettet werden konnten.

Feuer im Bordell: Nach der medizinischen Untersuchung machte sich der Freier aus dem Staub

Beide geretteten Personen wurden anschließend im Rettungswagen untersucht. Nachdem bei beiden Personen festgestellt wurde, dass sie keine gesundheitlichen Schäden davongetragen haben, wurden sie vor Ort wieder entlassen. Wie an der Einsatzstelle erzählt wurde, soll sich der Freier dann klammheimlich aus dem Staub gemacht haben, vermutlich ohne für die Liebesdienste zu bezahlen.

Niederaula: Feuerwehr löschte mit zwei Trupps unter Atemschutz

Währenddessen löschten zwei Trupps unter Atemschutz das Feuer, dass in der Nähe des Treppenaufgangs sehr schnell lokalisiert werden konnte. Aufgrund der extremen Verrußung war die Sicht der Feuerwehrleute erheblich eingeschränkt und auch die komplette Ausrüstung war rußgeschwärzt.

Bordell in Niederaula nach dem Brand unbewohnbar

Mit einem Druckbelüfter wurde der noch vorhandene Qualm aus dem Haus gedrückt und auch eine angrenzende Spielothek entlüftet. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Gebäude unbewohnbar, da die Stromzufuhr unterbrochen werden musste.

Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, die Brandermittlung der Kripo ist eingeschaltet. (yk)

Ebenfalls am Mittwoch hatte es in Bad Hersfeld gebrannt: Zwei Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten - die Temperaturen waren so hoch, dass während des Einsatzes sogar eine Außenwand des Hauses platzte.